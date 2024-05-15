انت الأن تتابع خبر وصفات علاجية لعشبة من الجنة لها خمس كؤوس وبتلات لعلاج النقرس وآلام المفاصل!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعرف "بذرة الملوك" التي تُسمى أيضاً بذرة القطن أو Euphorbiaceae بأنها من أصل هندي، وتنمو في شكل شجيرة صغيرة جدًا تملك أوراقًا بيضاوية الشكل مع نتوءات عند الحواف. تتميز هذه العشبة بأزهارها المنفصلة بين الذكور والإناث، حيث تنمو الأزهار الذكرية في أعلى العنقود ولها خمس كؤوس وبتلات، بينما توجد الأزهار الأنثوية في قاع العنقود وتتسم بجاذبيتها.

تُشتهر بذرة الملوك

بقدرتها على إنتاج كبسولات تحتوي ثلاث خلايا، تحمل كل خلية بذرة واحدة تُستخرج منها الزيوت بعد عملية الضغط. هذه الزيوت تحمل فوائد عديدة، حيث يمكن استخدامها بطرق موضعية أو يتم تناولها عن طريق الفم لعلاج مشاكل متعددة مثل المشاكل المعوية، الملاريا، آلام المفاصل، ومشاكل الجهاز التنفسي بما في ذلك السعال الديكي.

ومع ذلك،

تتطلب بذور الملوك احتياطات خاصة عند استخدامها نظرًا لأعراضها الجانبية البارزة التي قد تشمل حرقة في الفم والمعدة، الغثيان، الإسهال الدموي، وضيق في التنفس. بالإضافة إلى ذلك، يُحذّر من استخدام بذور الملوك للأطفال والنساء الحوامل تحت أي ظرف، ويُنصح بالالتزام بالجرعات المحددة تحت إشراف طبي لتجنب الآثار الجانبية الخطيرة.

تاريخيًا،