انت الأن تتابع خبر سر الشفاء الرباني الخارق: كمون، ماء، وحليب يخلقون خلطة سحرية تُعالج أكثر من 8 أمراض، بعضها مزمنة وخبيثة وتعتبر والحل الامثل لإنقاص وزنك بأسبوع(طريقة التحضير) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يضفي الكمون نكهة خاصة للأطباق، ويرتبط استخدامه ليس فقط بالطهي بل بفوائد صحية متعددة أيضًا، حيث يعزز الهضم، يخفض الالتهابات، يساهم في فقدان الوزن

، ويحسن مستويات السكر والكولسترول في الدم. موقع "india" يورد أن تناول شراب الكمون قبل النوم يمكن أن يحدث تأثيرات إيجابية على الجسم.

ومن فوائد الكمون الصحية، يساعد على علاج الأرق عبر تحسين نوعية النوم بفضل احتوائه على الميلاتونين. يمكن تحضير شرابه بإضافة بذوره المحمصة إلى الماء المغلي وتناوله قبل النوم.

أما للعناية بالشعر،