انت الأن تتابع خبر سر الشفاء الرباني الخارق: كمون، ماء، وحليب يخلقون خلطة سحرية تُعالج أكثر من 8 أمراض، بعضها مزمنة وخبيثة وتعتبر والحل الامثل لإنقاص وزنك بأسبوع(طريقة التحضير) والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يضفي الكمون نكهة خاصة للأطباق، ويرتبط استخدامه ليس فقط بالطهي بل بفوائد صحية متعددة أيضًا، حيث يعزز الهضم، يخفض الالتهابات، يساهم في فقدان الوزن
- ، ويحسن مستويات السكر والكولسترول في الدم. موقع "india" يورد أن تناول شراب الكمون قبل النوم يمكن أن يحدث تأثيرات إيجابية على الجسم.
- ومن فوائد الكمون الصحية، يساعد على علاج الأرق عبر تحسين نوعية النوم بفضل احتوائه على الميلاتونين. يمكن تحضير شرابه بإضافة بذوره المحمصة إلى الماء المغلي وتناوله قبل النوم.
أما للعناية بالشعر،
- فيستخدم مغلي بذور الكمون كعلاج منزلي لتعزيز نمو الشعر واكتسابه لمعاناً وصحة، حيث يتم خلط مغلي الكمون مع صفار البيض وزيت الزيتون وتطبيقه على الشعر.
- وفيما يتعلق بالانتفاخ، يقدم الكمون حلاً فعالاً لتخفيف الغازات والشعور بالامتلاء، كما يقترح بهذا السياق تحضير محلول من بذور الكمون والملح والزنجبيل والشمر لتقليل الانتفاخ.
- بالإضافة إلى ذلك، يلعب الكمون دورًا في إنقاص الوزن وتحسين مستويات الدهون بالجسم من خلال إضافته إلى اللبن أو اللبن الرائب وتناوله يومياً.
- الكمون، كما ذكر موقع "healthline"، يعزز الهضم، غني بالحديد، يحتوي على مركبات نباتية تحارب الالتهابات والأمراض المرتبطة بالأغذية، ويساهم في تحسين نسب الكولسترول ومكافحة أمراض مثل داء السكري