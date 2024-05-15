صـاحب هذا البـرج الحظ سيلعب معاه وسيودع سنيين الفقر والنحس.. خبيرة التاروو بسنت يوسف تكشف هوية ملك الأبراج لنصف الثاني من 2024

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رياض - احمد صلاح - تتوقع خبيرة التاروت استمرار تأثيرات توقعات العام الماضي على مواليد برج الجدي حتى شهر مايو من عام 2024.

وأوضحت

أن هذه التأثيرات قد تحافظ على نفس مستويات الحظ والتحديات التي شهدها مواليد هذا البرج في الفترة الماضية. ذلك لأن الفلك يُظهر استمرارية في الأحداث الفلكية التي بدأت تؤثر عليهم منذ العام المنصرم.