انت الأن تتابع خبر بثواني وبدون فرك ولا دعك.. أسرار في خلطة لتنظيف الشفاط الكهربائي هترجعه بيلمع! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحاول معظم ربات البيوت الحفاظ على نظافة أدوات المطبخ والاعتناء بها بشكل جيد، خاصة تنظيف الشفاط الكهربائي الضروري في كل مطبخ قد تجد السيدات صعوبة في تنظيفه بسبب تراكم الدهون والأوساخ عليه، مما يؤثر على أدائه لذا، نقدم لكم وصفة سحرية وسهلة لتنظيف شفاط المطبخ من الدهون والغبار دون الحاجة للكثير من الجهد والوقت.

خلطة سحرية لتنظيف الشفاط الكهربائي

يمكنك الان الاستمتاع بنظافة مطبخك من خلال استعمال خلطة فعالة تساعدك في تنظيف الشفاط في وقت قصير يمكنك تحضير المكونات البسيطة التالية:

كوب من الصابون السائل الخاص بتنظيف الصحون.

ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

كوب واحد من الخل الأبيض.

4 معالق كبيرة من الكربونات.

سلك مواعين.

مية ساخنة.

فرشاة أسنان نظيف.

فوطة نظيفة.

طريقة تنظيف شفاط المطبخ في ثواني معدودة