انت الأن تتابع خبر عشبة بذرية تسد الشهية: سرّ نجاح ملكة الجمال الاردني رانيا في خسارة 30 كيلو خلال 25 يوم!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الملكة رانيا العبدالله، في تصريحات صحفية حديثة، عن استخدامها لعشبة الشمر كحل فعّال لفقدان الوزن الزائد بطريقة سريعة وبدون الحاجة لاتباع حمية غذائية صارمة. وأوضحت الملكة رانيا أن الشمر يساهم بشكل كبير في كبح الشهية، مما ساعدها على التخلص من الوزن الزائد بسرعة خلال بضعة أسابيع.

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