انت الأن تتابع خبر عشبة بذرية تسد الشهية: سرّ نجاح ملكة الجمال الاردني رانيا في خسارة 30 كيلو خلال 25 يوم!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت الملكة رانيا العبدالله، في تصريحات صحفية حديثة، عن استخدامها لعشبة الشمر كحل فعّال لفقدان الوزن الزائد بطريقة سريعة وبدون الحاجة لاتباع حمية غذائية صارمة. وأوضحت الملكة رانيا أن الشمر يساهم بشكل كبير في كبح الشهية، مما ساعدها على التخلص من الوزن الزائد بسرعة خلال بضعة أسابيع.
وفي سياق متصل،
- تتميز عشبة الشمر بغناها بالألياف الطبيعية التي تعزز الشعور بالشبع طوال اليوم، وهو ما يجعلها مكونًا أساسيًا في المشروبات التي تهدف إلى حرق دهون البطن. للتحضير
- ، يشرح المصدر أنه يتم إضافة ملعقة كبيرة من بذور الشمر إلى كوب من الماء المغلي وتغطيته جيدًا للحفاظ على الزيوت الطيارة المفيدة، وبعد أن يبرد المشروب قليلاً، يُشرب على الريق صباحًا لتعزيز فعاليته في حرق الدهون.
- أضافت الملكة خياراً آخر لتعزيز حرق الدهون وهو تناول ماء الليمون على الريق، والذي يظهر نتائج سريعة في التخلص من الدهون. كما يمكن استخدام الشمر قبل النوم لتحفيز إنتاج الميلاتونين، وهو ما يسهم بشكل جيد في تحقيق نوم هادئ ودعم عملية التخسيس خلال الليل.
- هذه الاستراتيجيات التي ذكرتها الملكة رانيا تمثل خيارات طبيعية وسهلة لمن يسعون لخسارة الوزن دون اللجوء للأدوية أو التقيد بريجيم قاس. ويبقى من المهم الأخذ بالاعتبار أن هذه الطرق قد تختلف فعاليتها من شخص لآخر، وقد يكون من الضروري استشارة خبير تغذية أو طبيب قبل بدء أي برنامج تنحيف.