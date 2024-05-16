انت الأن تتابع خبر كيكة النوتيلا بمكونات بسيطة: تجربة لذيذة لمحبي الشوكولاتة للصغار والكبار "جربوها"!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحظى كيكة الكوكيز بالنوتيلا بشعبية كبيرة لمذاقها الفريد الذي يجمع بين نكهة الكوكيز المقرمشة والنوتيلا الشهية. تُعرف هذه الكيكة بسهولة تحضيرها التي لا تستهلك الكثير من الوقت أو الجهد، مما يجعلها الخيار المثالي للتقديم في المناسبات العائلية وأعياد الميلاد.

توضح الخطوات أسلوب التحضير البسيط؛ حيث يُسخن الفرن مسبقًا إلى درجة حرارة 180 مئوية. تبدأ العملية بخلط الزبدة مع السكر الأبيض والبني حتى يصبح المزيج كريميًا، ثم يُضاف البيض والفانيليا ويُخفق جيدًا. في وعاء منفصل،

يُمزج الدقيق مع البيكنج بودر والبيكنج صودا والملح، ويُضاف خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط البيض، مع استمرار الخفق حتى تتشكل عجينة متماسكة. بعدها، يُضاف الشوكولاتة شيبس ويُقلب برفق.

تتميز الطريقة بتقسيم العجين إلى نصفين وفرد نصف الكمية في قالب الكيك المجهز، ثم توزيع النوتيلا بشكل متساوي فوق العجين، وتُغطى بالنصف الآخر من العجين. تُخبز الكيكة لمدة 20-25 دقيقة حتى تحصل على لون ذهبي جذاب.

تُعرف هذه الكيكة بقدرتها على إرضاء جميع الأذواق بطعمها المميز، وهي خيار مفضل للتحضير المنزلي نظرًا لبساطة مكوناتها وفعالية نتائجها في نشر السعادة والبهجة بين أفراد الأسرة.