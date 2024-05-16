عشبة طبيعية مهملة معجزاتها لا تقدر بثمن ملعقة منها تخفض سكري الدم بسرعة كبيرة.. أقوى 50 مرة من إبر الانسولين..!

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رياض - احمد صلاح - تقدم أحدث الأبحاث اكتشافات مهمة حول فوائد أوراق الكاري، الشجرة التي تنمو أصلاً في منطقة الخليج الهندي وتتميز بطبيعتها الاستوائية أو شبه الاستوائية.

تشتهر هذه الأوراق بإضافتها نكهة فريدة لمجموعة واسعة من الأطباق،

خاصة في المطبخ الجنوبي الهندي والعالمي. الكاري معروف بانتمائه إلى عائلة النباتات Rutaceae ويعرف علمياً بـ Murraya koenigii.

وفقاً لدراسات حديثة،