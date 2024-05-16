عشبة طبيعية مهملة معجزاتها لا تقدر بثمن ملعقة منها تخفض سكري الدم بسرعة كبيرة.. أقوى 50 مرة من إبر الانسولين..!

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رياض - احمد صلاح - تقدم أحدث الأبحاث اكتشافات مهمة حول فوائد أوراق الكاري، الشجرة التي تنمو أصلاً في منطقة الخليج الهندي وتتميز بطبيعتها الاستوائية أو شبه الاستوائية.
تشتهر هذه الأوراق بإضافتها نكهة فريدة لمجموعة واسعة من الأطباق،
- خاصة في المطبخ الجنوبي الهندي والعالمي. الكاري معروف بانتمائه إلى عائلة النباتات Rutaceae ويعرف علمياً بـ Murraya koenigii.
وفقاً لدراسات حديثة،
- ثبت أن أوراق الكاري تلعب دوراً مهماً في التحكم بمرض السكري عبر ميكانيزمات متعددة. تحتوي الأوراق على معادن أساسية مثل الحديد، النحاس، والزينك، الذي يسهم في الحفاظ على مستوى الجلوكوز الطبيعي في الدم. تساعد هذه الأوراق أيضًا في تنظيم تكسير الكربوهيدرات عند استهلاكها، مما يفسر تأثيرها الإيجابي على مستويات السكر بالدم.
- تتميز أوراق الكاري بقدرتها على خفض الضغط على خلايا البنكرياس التي تتأثر سلباً بالجزيئات الحرة، وبالتالي تحمي هذه الأوراق الخلايا من التلف وتعزز صحة البنكرياس، الأمر الذي يؤدي إلى إنتاج أفضل للإنسولين.
- إضافة إلى ذلك، يمكن تحسين السيطرة على مستويات السكر في الدم من خلال الاستهلاك المنتظم لأوراق الكاري كجزء من الحمية الغذائية، كما أنها تساعد في تخفيف الوزن، الذي يعد عاملًا مهمًا في التحكم بالسكري.
- يمكن إدراج أوراق الكاري في النظام الغذائي عبر مضغها صباحاً أو إضافتها إلى الوجبات. لمنع أو التحكم في الإصابة بالسكري، ينصح بمضغ 6 إلى 10 أوراق يوميًا. وفي حال صعوبة مضغ الأوراق مباشرة، يمكن خلطها مع مشروبات مثل الحليب المخفوق أو عصير الليمون.
- توفر هذه الأبحاث فهماً أعمق لكيفية استخدام العلاجات الطبيعية كجزء من إدارة الأمراض المزمنة مثل السكري، مما يدعم منظور الاستخدام المتزايد للأعشاب والنباتات في العلاجات الطبية التكميلية.