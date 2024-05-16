انت الأن تتابع خبر شابة سعودية تحصد شهرة عبر موقع وسائل التواصل بانتقامها الذكي من زوجها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رفضت امرأة سعودية عرضاً للتسوية مالية بمبلغ 400 ألف ريال (106 آلاف دولار) من زوجها، مؤكدة على طلبها لتطبيق القصاص الشرعي، "العين بالعين". وفقاً لما أوردته صحيفة "الوطن" السعودية، صرح المحامي عبد العزيز الشبرمي أن الحادثة وقعت أثناء جدال حاد بين الزوجين أمام أطفالهما، حيث انتهى الأمر بالزوج يلطم وجه زوجته مما أدى إلى فقدانها لعينها نتيجة ضربة من فص خاتمه.

وأضاف

الشبرمي أن الزوجة أصرت على طلب القصاص وحصلت على حكم يلبي رغبتها. وذكر أن القضاء الشرعي في المملكة العربية السعودية يفصل في الأحكام بناءً على الشريعة الإسلامية، والتي تنص على تنفيذ القصاص في حالة الجرائم العمدية مع إمكانية اختيار الدية في حوادث الخطأ أو شبه العمد.

وتابع توضيحه قائلاً،