انت الأن تتابع خبر خذوا حذركم الفلكية ليلى عبد اللطيف تحذر المصريين وهي مرعوبة ارجوكم اتوسل اليكم لاتخرجوا من منازلكم بعد7 أيام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتوقع العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف أن تشهد مصر في منتصف الشهر المقبل هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية، بحسب ما صرحت في تصريحات صحفية

وأضافت

أن هذه الظواهر الجوية قد تأتي مصحوبة برياح شديدة وتحدث جريان للسيول، مما قد يعرض بعض الطرقات للتوقف ويسبب خسائر مادية كبيرة.

وفي سياق متصل،

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من وجود منخفض جوي مرتقب يؤثر على طبقات الجو العليا، والذي من المتوقع أن يجلب سحب منخفضة ومتوسطة ويسبب أمطار خفيفة إلى متوسطة على المحافظات الساحلية وشمال الوجه البحري.

وشددت ليلى عبد اللطيف على أهمية التزام المواطنين بتعليمات السلطات المحلية وعدم التهور أثناء سوء الأحوال الجوية لتجنب الأضرار التي قد تنجم. إضافة إلى ذلك، تأثرت مصر بظاهرة النينو هذا العام، التي أسهمت في تقلبات الطقس وتفاقم الأحوال الجوية، كما أوضحت دكتورة منار غانم من هيئة الأرصاد الجوية.

في غضون ذلك،