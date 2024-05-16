انت الأن تتابع خبر تعلمي من احترافية الكوافير بتلوين شعرك بالبني الفاتح في المنزل وبدون صبغات كيميائية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر تلوين الشعر باللون البني الفاتح من الاتجاهات المفضلة لدى كثير من النساء لما يقدمه من مظهر جذاب ومميز، خاصة عند التناغم مع البشرة الفاتحة. ونظراً لأضرار الصبغات الكيميائية على المدى الطويل، يزداد الإقبال على وصفات الصبغة الطبيعية المُعدة في المنزل. تقدم وصفات متنوعة تضمن لونًا بنيًا فاتحًا وجذابًا دون التسبب بتلف الشعر.

أحد الوصفات المفضلة تشتمل على استخدم الحناء الطبيعية

التي تُمزج مع مكونات أخرى كالبابونج، خل التفاح، والكاكاو. يبدأ الإجراء بخلط هذه المكونات جيدًا، ما عدا البابونج الذي يُضاف تدريجيًا لتكوين عجينة متماسكة. بعد التحضير، يُغطى الخليط ويُترك لعدة ساعات لتفاعل المكونات قبل تطبيقه على الشعر الجاف وتغطيته لمدة ثلاث ساعات، ثم يُغسل جيدًا بالماء الفاتر.

وصفة أخرى تتضمن استخدام الشاي المغلي كقاعدة للصبغة

يُضاف إليه البلسم ويُترك على الشعر تحت أشعة الشمس قبل الغسيل لضمان تثبيت اللون. كما يمكن استخدام البن للحصول على درجات لونية مميزة بجانب مكونات أخرى كجل الصبار وخل التفاح لتعزيز اللمعان والقوة.

هذه الوصفات الطبيعية