الحل الجبار لفقدان الوزن بدون رجيم .. فاكهه رخيصة الثمن يحبونها الاردنيين تحمي الكبد والكلى من التلف وتعزز من وظائف الدماغ وتخفض ارتفاع السكر.!!

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رياض - احمد صلاح - تبرز الأردن كمركز رئيسي لزراعة الجوافة، حيث تصل المساحة المزروعة بأشجارها إلى حوالي 2296 دونمًا، موزعة على عدة مناطق شملت بلدة سحم وبني كنانه في إربد، إلى جانب مادبا، والبربيطة في الطفيلة، والأغوار، وكذلك بعض المناطق الجنوبية من البلاد.

تتمتع الجوافة بمجموعة واسعة من الفوائد الصحية

إذ تشتهر بغناها بفيتامين C والليكوبين ومضادات الأكسدة. تساهم هذه الثمرة في خفض مستويات السكر في الدم من خلال محتواها العالي من الألياف وانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم، ما يقي من تطور مرض السكري وينظم مستويات السكر بكفاءة.

كما تُعد الجوافة مفيدة لصحة العين بفضل احتوائها على فيتامين أ، الذي يعزز الرؤية ويقي من تدهورها. بالإضافة إلى ذلك، أكدت دراسات من المركز القومي للبحوث في مصر، دور ورق الجوافة في حماية الكبد والكلى.

وفي مجال الهضم

تقدم الجوافة حلاً فعالاً لعلاج الإمساك بفضل كونها إحدى أغنى المصادر بالألياف الغذائية، ما يجعلها مدعمة قوية للجهاز الهضمي. أما بالنسبة للوظائف العقلية، فيعزز فيتامين ب3 وب6 الموجود في الجوافة الدورة الدموية للدماغ ويحفز الوظيفة المعرفية.

من جهة أخرى

تمتلك الثمرة خصائص قوية في مكافحة نزلات البرد والفيروسات، نظرًا لغناها بفيتامين سي والحديد. ولا يقتصر دورها الصحي على ذلك فحسب، بل تسهم أيضًا في فقدان الوزن وتحسين صحة القلب، حيث تعمل على توازن الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم وتنظيم ضغط الدم وخفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار.

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