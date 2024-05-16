انت الأن تتابع خبر معجزة جبارة تكشف عنها مذيعة الجزيرة خديجة بن قنة مشروب منزلي يقضي على الكرش مهما كانت كبيرة بدون حاجة للرجيم.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت خديجة بن قنة، المذيعة في قناة الجزيرة، عن اتباعها طريقة فعّالة لخسارة الوزن من دون الحاجة إلى اتباع نظام غذائي قاسٍ.

وأوضحت بن قنة

أنها نجحت في تقليص وزنها عبر استعمال وصفة شاي الزنجبيل، التي ساهمت في تنظيم شهيتها وأدت إلى فقدانها الوزن الزائد في أسابيع قليلة فقط.

تُعد وصفة شاي الزنجبيل

معروفة بفوائدها العديدة في التخلص من الدهون، خاصة دهون البطن. بالإضافة إلى ذلك، استعرضت بن قنة عدة طرق لإعداد هذا الشاي، مشيرةً إلى أن تناوله قبل الوجبات بعشرين دقيقة يعزز من تأثيره في حرق الدهون.

وصفات شاي الزنجبيل لخسارة الوزن:

1. وصفة بسيطة

تشمل إضافة شريحة من جذر الزنجبيل إلى كوب من الماء الساخن وتركها لمدة 30 دقيقة.

2. وصفة معززة بالهيل والنعناع،

حيث توضع قطعة من الزنجبيل مع 60 غراماً من أوراق النعناع والهيل في الماء الساخن، تترك لمدة 30 دقيقة ثم تصفى ويضاف إليها عصير الليمون وعصير البرتقال.

3. وصفة تجمع بين الزنجبيل والشاي الأخضر أو الأسود،