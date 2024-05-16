انت الأن تتابع خبر بهجة وسرور تملؤ الشوارع: الفلاحون يستقبلون إعلان القمح بفرح في تعزيز الامن الغذائي!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعكف الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة المصري، على إبراز الفعاليات الحكومية الرامية لتدعيم الأمن الغذائي المحلي، وذلك من خلال ترويج سلالات جديدة من القمح. خلال مشاركته في برنامج "على مسئوليتي"، أوضح فهيم أن تلك السلالات تتمتع بكفاءة إنتاجية متقدمة تلائم السوق المحلي وتعزز الثقة بالبرنامج الوطني الذي يهدف لتأمين المحاصيل الأساسية بشكل مستدام.

وذكر المستشار أنه تم تأمين مخزونات من القمح تصل إلى 4 ملايين طن داخل الصوامع، وهي خطوة ضرورية نحو تثبيت دعائم الأمن الغذائي في مصر. كما نوه إلى الجهد الحكومي في تطوير القطاع الزراعي، حيث وصلت إنتاجية بعض أنواع القمح إلى ثلاثة أرداب للفدان الواحد.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد فهيم بأن الحكومة أطلقت مشروعات لبناء صوامع جديدة لتخزين القمح بتكاليف تصل إلى المئات من المليارات من الجنيهات، مؤكداً على الخطط المستقبلية لتقديم أسعار استرشادية لزراع القمح والمحاصيل الاستراتيجية الأخرى خلال الفترة المقبلة.

تهدف هذه الإجراءات إلى دعم الزراعة المحلية وتحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج ورفع مستوى جودة المحاصيل، ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في البلاد.

هذه الخطوات تمثل جزءاً من استراتيجية أوسع للحكومة المصرية لضمان استمرارية توفير الغذاء وتحقيق استقلال غذائي، في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه العالم.