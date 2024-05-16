انت الأن تتابع خبر خذو حذركم من هذه الليلة لن تمر بسلام .. ميشال حايك يكشف ماسيحدث بـ الأردن وهو مرعوب في اواخر مايو.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقع الفلكي اللبناني ميشال حايك أحداثاً مثيرة للجدل ستقع في الأردن خلال الفترة المقبلة، مما أثار اهتمامًا واسعًا بتنبؤاته.

حايك، الذي يعتبر من أبرز الفلكيين في المنطقة العربية،

أشار إلى أن العاصمة عمان ستواجه "يومًا أحمر قاسيًا" في منتصف فبراير، مع إغلاق عدة جسور وطرق رئيسية بصورة مؤقتة بسبب طوارئ غير محددة.

كما كشف حايك

عن توقعه لحدث يتعلق بـ"غدر بوجه معروف" في الأردن خلال عام 2024، مما يضفي المزيد من الغموض حول طبيعة هذا الحدث المتوقع.

وفي سياق متصل،

أكد على أن الاقتصاد الأردني وقطاع السياحة سيكونان عوامل استقرار تمنعان الانهيار، حتى في حال توقفت الأمور لفترة مؤقتة، مشيرًا إلى أن الحياة والحيوية ستعود إلى عروق الأردن "من قلب البحر الميت".

في تصريحاته ايضاً،