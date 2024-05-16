انت الأن تتابع خبر لذة بدون تعب: اكتشف فطيرة الفطاطري الشرقية بحشوة السجق والجبن، بأسهل طريقة وبدون عجن. استمتع بطعم رائع في كل الأوقات.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم فطير الفطاطري الشرقي بحشوة السجق والجبن وصفة شهية وسهلة التحضير تناسب الأوقات المختلفة، حيث يمكن تقديمها بدقائق معدودة دون الحاجة لعجن أو فرد العجين.

هذه الوصفة المنزلية البسيطة تلقى رواجاً كبيراً بين السيدات الباحثات عن طرق عمل الفطائر بسرعة وسهولة.

ولتحضير هذه الفطائر، يجب الالتزام بمقادير وخطوات الوصفة التالية: يستخدم الجلاش كأساس للفطيرة، يتم دهنه بمزيج من الزبدة، الزبادي، الحليب، البيكنج بودر، السكر، والملح للحصول على خليط كريمي يمنح الجلاش طراوة ونكهة مميزة. هذا ويخلط في الحشو السجق مع البصل، الثوم، الفلفل، الملح، الكاتشب والجبن، ويتم تقليب المكونات جيداً حتى تنضج.

بعد تجهيز الحشوة والخليط، يتم تطبيق ورق الجلاش في الصينية، مع إضافة طبقات بالتبادل بين خليط الجلاش والحشوة، وأخيراً يُخبز في فرن عالي الحرارة حتى يأخذ الفطير لونًا ذهبيًا.

تثبت هذه الوصفة أنه بالإمكان إعداد وجبات غنية ولذيذة دون الحاجة لبذل مجهود كبير أو إنفاق وقت طويل، مما يجعلها مثالية للأشخاص الذين يعانون من ضيق في الوقت أو يبحثون عن خيارات وجبات سريعة التحضير.