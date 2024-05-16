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ساعة الصفر حانت.. ليلى عبداللطيف تبكي وهي مرعوبة على هذه الدولة وتحذر بشدة بماهو قادم.. (اللة يلطف بهم)

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رياض - احمد صلاح - تكشف ليلى عبد اللطيف، المعروفة بتنبؤاتها المثيرة للجدل، عن مجموعة من التوقعات القاتمة لعام 2024، مُحذرة من موسم شتاء قاسٍ خلال العام الجاري

وفقاً لتصريحاتها،

  • فإن العالم على أعتاب "ساعة الانهيار"، حيث تنبأت أن الكوارث الطبيعية والأزمات الصحية ستكون محور العام الجديد.
  • استهلت توقعاتها بالإعلان عن وباء جديد سوف ينتشر بين الماشية مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن عالميًا. كما توقعت اغتيال شخصية سياسية بارزة مما سيُفاقم التوترات الدولية.
  • إضافة إلى ذلك، تنبأت عبد اللطيف بوقوع زلازل مدمرة وظهور أمراض جديدة ستخلف جوعًا وسوء تغذية في عدة مناطق حول العالم، خاصةً في إفريقيا وآسيا.
  • من جهة أخرى، أطلقت تحذيرات خاصة بموسم الشتاء الحالي، متوقعة وفيات بسبب موجات البرد الشديدة وسلوكيات غير متوقعة قد ترتبط بحوادث مرورية وغرق نتيجة لتجمد المسطحات المائية.
  • كما أشارت إلى ارتفاع محتمل في أعداد الحرائق، منها ما قد يكون متعمدًا، داعية السلطات إلى تكثيف الجهود لمكافحة سلوكيات الإشعال المتعمد وتطبيق إجراءات رادعة.
  • تأتي هذه التنبؤات لتضع المجتمعات حول العالم في حالة استنفار استعدادًا لمواجهة تلك التحديات.
  • تاريخيًا، لطالما أثارت توقعات ليلى عبد اللطيف الجدل نظرًا لطبيعتها المستقبلية الغامضة ولكنها تبقى سببًا للانتباه والحذر ليحث الناس على الاستعداد والتأهب للمستقبل.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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