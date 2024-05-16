انت الأن تتابع خبر ساعة الصفر حانت.. ليلى عبداللطيف تبكي وهي مرعوبة على هذه الدولة وتحذر بشدة بماهو قادم.. (اللة يلطف بهم) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تكشف ليلى عبد اللطيف، المعروفة بتنبؤاتها المثيرة للجدل، عن مجموعة من التوقعات القاتمة لعام 2024، مُحذرة من موسم شتاء قاسٍ خلال العام الجاري

وفقاً لتصريحاتها،