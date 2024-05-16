انت الأن تتابع خبر الفاكهة المميته تجنبوها فوراً.. قد تنهى حياتكم خلال ساعات قليلة بسبب تأثيرها المدمر على مستويات السكر في الدم وإنتاج الأنسولين ..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحذر الخبراء من أن المصابين بمرض السكري من النوع 2 يواجهون خطرًا متزايدًا لارتفاع مستويات السكر في الدم، نظرًا لإمكانية عدم قدرة أجسامهم على إنتاج أو استخدام الأنسولين بفعالية. الأنسولين، الذي يفرزه البنكرياس

يلعب دورًا حاسمًا في تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم، ولكن في حالة النقص أو عدم الاستجابة له، قد تتفاقم مستويات السكر بمرور الوقت مما يسبب أضرارًا جسيمة بالأعين والأعصاب والكلى والأوعية الدموية.

لذلك، يُعتبر من الضروري أن يُجري الأشخاص تعديلات على نمط حياتهم للحفاظ على استقرار مستويات الجلوكوز. من بين النصائح الشائعة لهؤلاء المرضى هو الحذر بشأن النظام الغذائي، خاصة مع المأكولات الغنية بالسكر. ووفقاً للدكتور مايكل موسلي، مؤسس نظام Fast 800 الغذائي، فإن الفواكه الاستوائية مثل المانغو والأناناس هي من الأطعمة التي يجب التقليل منها نظرًا لمحتواها العالي من السكر. في المقابل، ينصح موسلي بالفواكه مثل التوت والتفاح والكمثرى التي تعد أكثر أمانًا لتحكم أفضل في السكر.

يشير موسلي أيضاً إلى أن الاستهلاك المستمر للسكر يؤدي إلى ضرورة إفراز الأنسولين بشكل مستمر، مما قد يؤدي إلى تقليل حساسية مستقبلات الأنسولين بمرور الوقت ويصعب على الخلايا امتصاص الجلوكوز. وهذا يسبب استهلاكاً متزايداً للأطعمة السكرية، مما يزيد من صعوبة التحكم في مستويات السكر بالدم.

إضافة إلى ذلك، ينبغي الانتباه لمقياس مؤشر نسبة السكر في الدم (GI)، الذي يساعد في تحديد كيفية تأثير الأطعمة المختلفة على مستويات السكر في الدم. فالأطعمة ذات المؤشر العالي ترفع الجلوكوز بسرعة، في حين ترفع الأطعمة ذات المؤشر المنخفض أو المتوسط الجلوكوز بشكل تدريجي.

مع العلم بأن أعراض السكري من النوع 2 تشمل التبول المتكرر، العطش الشديد، الشعور بالتعب، فقدان الوزن غير المتعمد، تباطؤ التئام الجروح وضعف الرؤية

، من المهم للغاية أن يُدير الأشخاص المصابون أنظمتهم الغذائية وأنماط حياتهم بعناية لتجنب مضاعفات هذا المرض الخطير.