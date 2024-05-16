احصل على برودة فورية وبأقل التكاليف: خطوات كيفية الحصول على تكييف مجاني بسرعة!!

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رياض - احمد صلاح - تبتكر العديد من الأسر طرقًا مبتكرة لمواجهة الحر الشديد خلال فصل الصيف، خصوصًا في ضوء ارتفاع أسعار أجهزة التكييف وتكاليف الطاقة. لقد ظهرت فكرة جديدة واقتصادية تمكن الأشخاص من تبريد منازلهم دون الحاجة إلى استخدام التكييف الكهربائي. هذه الفكرة تعتمد على استخدام مروحة، كيس ملح، كمية من المياه، وزجاجة بلاستيكية لإنشاء نظام تبريد فعال.

الطريقة بسيطة: