احصل على برودة فورية وبأقل التكاليف: خطوات كيفية الحصول على تكييف مجاني بسرعة!!

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رياض - احمد صلاح - تبتكر العديد من الأسر طرقًا مبتكرة لمواجهة الحر الشديد خلال فصل الصيف، خصوصًا في ضوء ارتفاع أسعار أجهزة التكييف وتكاليف الطاقة. لقد ظهرت فكرة جديدة واقتصادية تمكن الأشخاص من تبريد منازلهم دون الحاجة إلى استخدام التكييف الكهربائي. هذه الفكرة تعتمد على استخدام مروحة، كيس ملح، كمية من المياه، وزجاجة بلاستيكية لإنشاء نظام تبريد فعال.
الطريقة بسيطة:
- يتم ملء زجاجة بالماء والملح، وبعدها توضع الزجاجات في الفريزر حتى تتجمد تمامًا. عقب ذلك، تركب هذه الزجاجات المتجمدة على جانبي المروحة بإحكام
- باستخدام شريط أو أداة مشابهة. بتشغيل المروحة، ينبعث هواء بارد ومنعش نتيجة تفاعل الهواء مع الثلج، مما يخلق بيئة مريحة داخل المكان.
- هذا الحل لا يقدم فقط راحة من الحر، بل يعد أيضًا بديلاً موفرًا للطاقة يمكن للكثيرين تطبيقه بسهولة دون الحاجة إلى خبرة فنية أو التكاليف العالية المرتبطة بأجهزة التكييف التقليدية. هذه الطريقة تشهد إقبالاً متزايدًا كحل عملي وفعّال للتغلب على موجات الحر الصيفية.