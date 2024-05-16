انت الأن تتابع خبر خلطة سحرية مفعولها جبار (القرنفل والفازلين) .. لتفتتيح وتبييض الوجه والجسم ثلاث مرات بشكل فعال وسريع ..جربيها ولن تندمي.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتناول المقال قيمة استخدام كريم الفازلين المختلط بالقرنفل لتبييض والعناية بالمناطق الحساسة، وهو ما يهدف العديد من الظنساء لتحقيقه.

يبرز الكريم أهميته في تعزيز نضارة البشرة،

حيث لا يقتصر دوره على التفتيح فحسب، بل يمتد ليشمل ترطيب وحماية المناطق الحساسة، القضاء على الإفرازات والروائح الكريهة، إزالة البكتيريا والفطريات، إضافة إلى تقليل ظهور الترهلات وخلايا الجلد الميتة.

وتشمل طريقة تحضير هذا الكريم

المفيد خلط ملعقة كبيرة من الفازلين مع ملعقة من القرنفل المطحون، وأخرى من النشا، بالإضافة إلى ملعقة من عصير الليمون الطبيعي وملعقتين من القهوة المطحونة. يتم خلط هذه المكونات جيداً حتى تتماسك لتصبح بقوام كريمي. يستخدم الكريم بفرده على البشرة وتدليك المناطق المستهدفة جيدًا حتى يجف، ثم يغسل بماء بارد لغلق المسام.

من المعروف أن الفازلين