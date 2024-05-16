انت الأن تتابع خبر منذ القدم.. تعرف على سر سيدة الأعشاب الصينية لتطهير القولون من البراز المتحجر بدقيقة! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تطرح عشبة السنا، ذات الجذور الصينية القديمة والمستخدمة في الطب الصيني التقليدي، حلاً فعالاً لمشكلات الهضم والإمساك بفضل مركبات الجليكوسيدات الطبيعية الموجودة فيها. تسهم هذه الأوراق في تليين البراز المتحجر، وتمنح حركة معوية أسرع وأنعم بفائدة إضافية من ترطيب المعدة وزيادة فعالية التمثيل الغذائي. وبالإضافة إلى ذلك، تعالج أعراض عسر الهضم مثل الحرقة والغثيان والتجشؤ المستمر. استعمال أوراق السنا يأتي أيضًا بفوائد أخرى، حيث تستخدم كمنظف طبيعي قبل الخضوع لعمليات تنظير وجراحة القولون.
تساعد عشبة السنا
- بما في ذلك أوراقها ومستخلصاتها، في تعزيز الحركة المعوية ومن الممكن أن تكون بديلاً مفيداً لتجنب زيارات الطبيب المتكررة بسبب الإمساك. تعمل المكونات النشطة خلال 6 إلى 12 ساعة من تناولها، مما يقلل من الفترة اللازمة للتخلص من الفضلات، بالتالي تظهر فعاليتها في مجال تحسين الصحة المعوية بشكل عام.
- استخدام الطب التقليدي لأوراق السنا يعود إلى آلاف السنين، ولا تزال محتفظة بقيمتها في علاجات اليوم بسبب خصائصها الطبيعية والآمنة التي تحفز نواليا المعدية والقولونية على التحسن.
- نتيجة لذلك، تقدم عشبة السنا ليس فقط علاج للإمساك بل أيضًا تساعد على فقدان الوزن بطريقة طبيعية عبر تجاوز المشاكل الهضمية واستعادة حيوية الجهاز الهضمي.