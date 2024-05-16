انت الأن تتابع خبر منذ القدم.. تعرف على سر سيدة الأعشاب الصينية لتطهير القولون من البراز المتحجر بدقيقة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تطرح عشبة السنا، ذات الجذور الصينية القديمة والمستخدمة في الطب الصيني التقليدي، حلاً فعالاً لمشكلات الهضم والإمساك بفضل مركبات الجليكوسيدات الطبيعية الموجودة فيها. تسهم هذه الأوراق في تليين البراز المتحجر، وتمنح حركة معوية أسرع وأنعم بفائدة إضافية من ترطيب المعدة وزيادة فعالية التمثيل الغذائي. وبالإضافة إلى ذلك، تعالج أعراض عسر الهضم مثل الحرقة والغثيان والتجشؤ المستمر. استعمال أوراق السنا يأتي أيضًا بفوائد أخرى، حيث تستخدم كمنظف طبيعي قبل الخضوع لعمليات تنظير وجراحة القولون.

تساعد عشبة السنا