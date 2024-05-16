فاكهه المعجزات سعرها رخيص تعالج الإمساك في دقائق وتمنع ارتفاع السكر بدم وتقوى النظر وتقيك من الشيخوخة المبكرة والالتهابات.!

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رياض - احمد صلاح - تنتشر زراعة العنب في سوريا بكثافة، خاصةً في مناطق مثل السويداء، ريف حمص، طرطوس واللاذقية، التي تعد من أبرز المناطق المعروفة بإنتاج أجود أنواع العنب.

يُعرف العنب

بأنه من ثمار فصل الصيف الرئيسية التي توفر الطاقة للجسم وتعزز المناعة نظرًا لغناه بفيتامين سي، الذي يلعب دورًا كبيرًا في مكافحة الفيروسات والبكتيريا.

وفقًا للخبراء

فإن كل أنواع العنب، بغض النظر عن لونه أو نوعه، تحتوي على فيتامينات ومضادات الأكسدة مثل الريسفيراتول، ومركبات البوليفينول، والكاتيكين واللوتين والزياكسانثين. هذه المركبات لها فوائد صحية متعددة تشمل الوقاية من الشيخوخة المبكرة والالتهابات، خصوصًا في الرئتين، وتساعد أيضًا في منع تجلط الدم.

العنب له فوائد صحية