انت الأن تتابع خبر نتائج هتشرفك.. تناول مشروب الشخصيةنقوع بذور الكتان والحليب يجعلك تعود 50 سنة للوراء! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسلط الضوء على المخاطر التي قد تنجم عن استخدام مستحضرات التجميل بشكل مستمر وطويل الأمد، حيث أبانت الأبحاث والتجارب الشخصية عن أضرار بالغة بما في ذلك ظهور الهالات السوداء، والكلف، والنمش والبقع الداكنة. ونظرًا لأهمية العناية بالبشرة، التي تُعد عنصرًا رئيسيًا في الجمال الشخصي، يتجه الكثير من النساء الآن نحو استخدام الوصفات الطبيعية كبديل صحي وفعال.

في هذا السياق

لفتت بذور الكتان الانتباه كمكون أساسي في الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة، بفضل خواصها المغذية والعلاجية الكبيرة، حيث تستخدم في صناعة العديد من المنتجات ذات الأسعار المرتفعة. وتتكون الوصفة التي تعتمد على بذور الكتان من ملعقة واحدة من بذور الكتان، ورقتين من ورق اللورا، كبسولة واحدة من فيتامين E، ملعقة كبيرة من جل الصبار، وملعقة واحدة من زيت الزيتون، بالإضافة إلى كوب من الماء.

لتحضير هذه الوصفة