انت الأن تتابع خبر "ابراج الهنا والسرور"..ملكة التاروت جاكلين عقيقي تكشف عن ملوك الأبراج الأكثر حظاً!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوردت الفلكية اللبنانية جاكلين عقيقي توقعاتها لمستقبل الأبراج في منتصف مايو، حيث تنبأت بتحسن ملموس في الأوضاع المادية والمهنية لعدد من الأبراج. في برج الجدي، تشير عقيقي إلى فرصة الحظ الكبيرة التي ستعزز الواقع المهني لمواليد هذا البرج، بينما يلاقي مواليد برج الثور زيادة في دخلهم المادي تفوق التوقعات خلال الأشهر الأخيرة من العام.

وأضافت عقيقي توقعات لبرج الجوزاء حيث سيشهدون نموًا ماليًا ومهنيًا بفضل المشاريع الجديدة والمبدعة. أما برج السرطان، فسيكون هناك تعاون مثمر مع شركاء استثماريين يحقق نجاحًا وتحسنًا في الوضع المالي.

لبرج الأسد، توقعت عقيقي مكاسب مالية غير متوقعة وفرصًا جديدة لمشاريع تزيد من الدخل المادي. فيما يخص برج الميزان، ستظهر فرص للربح المادي يجب التركيز عليها لتحقيقها. ولمواليد برج العقرب، تنبأت عقيقي بالحظ السانح لبدء مشاريع مهمة كانت مؤجلة والتي ستجلب الربح المادي الجيد.

اختتمت الفلكية توقعاتها بالإشارة إلى أن هذه التغيرات الإيجابية في مختلف الأبراج تحتم على الأفراد استغلال الفرص السانحة بحكمة وتدبر لتحقيق أقصى استفادة منها.