انت الأن تتابع خبر احداث مايو وماادراك ماهو مايو.. توقعات صادمة لعالمة الفلك ليلى عبد اللطيف!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفلكية اللبنانية المعروفة، ليلى عبد اللطيف، عن مجموعة من التوقعات المثيرة لشهر مايو المقبل، مؤكدة أنها لا ترتبط بأي جهات سياسية وأن مصدر توقعاتها هو الإلهام الإلهي. وأثارت توقعاتها قلق متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا تنبؤاتها بشكل واسع.

وفي تفاصيل جديدة لتوقعاتها

تنبأت عبد اللطيف بوقوع عاصفة طوفانية في إحدى الدول العربية خلال مايو، محذرة من الخسائر المادية والبشرية المحتملة. كما أعلنت عن حدوث شدة حرارة غير مسبوقة بداية من شهر ذو القعدة 2024، ما سيجبر الناس في بعض الدول على البقاء في منازلهم.

علاوة على ذلك

وفقًا لتوقعاتها، من المنتظر أن ينتهي شبح الفتنة والقتال في العالم العربي الذي يعاني من الحروب، واستمرار تفشي الأوبئة عالميًا، في ظل تحذيرات من الصحة العالمية بشأن انتشار مرض (X).

وفي إطار الفن والترفيه

توقعت عبد اللطيف حدوث نجاح هائل لعمل فني يجمع بين يسرا وليلى علوي وشريهان، إضافة إلى حفل غنائي يجمع محمد رمضان وسعد لمجرد والذي من المتوقع أن يلقى إعجابًا واسعًا. كما توقعت عودة فضل شاكر إلى الأضواء وأمسية ساحرة للمطرب محمد عبده.

ليلى عبد اللطيف