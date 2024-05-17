انت الأن تتابع خبر استمتع بمذاق رائع مع وصفة كيكة القهوة اللذيذة وبمكونات بسيطة ومناسبة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتميز كيكة القهوة بأنها وجبة إفطار مثالية لدى العديد من الأشخاص، خاصة عند تناولها مع فنجان من القهوة. تشتهر هذه الكعكة بمذاقها الشهي والمظهر الجذاب، مما يجعلها خياراً رائعاً في المناسبات العائلية وأعياد الميلاد كما يمكن إعدادها بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة.

تبدأ عملية تحضير كيكة القهوة الشهية بتسخين الفرن إلى 180 درجة مئوية، ثم يُخفق السكر والزبدة في طبق كبير حتى يصبح الخليط خفيفًا وهشًا. بعد ذلك، تُضاف البيضات الواحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق بعد كل إضافة.

في وعاء منفصل، يُمزج الدقيق والبيكينج بودر ثم يضاف هذا الخليط إلى مزيج البيض والسكر مع الحليب، ويتم الخفق حتى يتجانس الخليط. أخيرًا، تُضاف الفانيليا والقهوة سريعة الذوبان ويُمزج الكل جيدًا.

يُسكب الخليط في قالب كيك مدهون بالزيت ومرشوش بالدقيق، ويُخبز في الفرن لمدة 30 إلى 40 دقيقة. بعد النضج، تُترك الكيكة لتبرد في القالب لمدة 10 دقائق قبل تقطيعها وتقديمها.

تمثل كيكة القهوة أحد الخيارات المفضلة للكثيرين ليس فقط لمذاقها اللذيذ بل لقدرتها على مزج النكهات مع فنجان القهوة الصباحي، مما يوفر شعورًا بالانتعاش والتركيز.

كما أنها تعد خيارًا اقتصاديًا وسهل التحضير في المنزل مقارنة بشراء الكيك من المخابز، بالإضافة إلى أنها تصلح للاستمتاع بها في التجمعات الاجتماعية مع المشروبات الساخنة أو الباردة.