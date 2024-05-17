انت الأن تتابع خبر عشبة ربانية بسعر رمزي جدا: وهي علاج فعّال للنقرس وآلام المفاصل!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنمو عشبة حبة الملوك، المعروفة أيضًا بخصائصها الطبية المتفردة، في صورة شجيرة صغيرة بأوراق بيضاوية ونتوءات عند الحواف. تتميز زهورها الذكرية بوجود خمس كؤوس وبتلات، بينما تقع الزهور الأنثوية عند قاعدة العنقود، ما يضيف إلى جمال هذه العشبة. تُعد حبة الملوك أساسًا كبسولة من ثلاث خلايا تحمل كل منها بذرة واحدة، ويستخرج من هذه البذور زيت له فوائد عديدة في الطب البديل.

الفوائد الصحية لحبة الملوك تشمل علاج مشاكل المرارة،

الانسداد المعوي، والملاريا، بالإضافة إلى دورها في علاج آلام المفاصل، النقرس، آلام الأعصاب، والتهاب الشعب الهوائية. كما يُستخدم مزيج زيت البذور مع عصير الزنجبيل في علاج السعال الديكي، أمراض المعدة، الحمى وأمراض الحلق.

من ناحية أخرى،