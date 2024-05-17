انت الأن تتابع خبر الكوارث قادمة: ميشال حايك يفجر عما الذي ينتظر الأردن في شهر ذي القعدة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الفلكي اللبناني المعروف، ميشال حايك، عن توقعات مثيرة للجدل قد تشهدها المملكة الأردنية الهاشمية قريبًا، وقد أثارت هذه التنبؤات ردود فعل واسعة في أوساط المتابعين ووسائل الإعلام، خصوصا مع اقتراب شهر ذي القعدة. وفي تفاصيل تلك التوقعات، تحدث حايك عن إمكانية وقوع طوارئ قد تؤدي إلى إغلاق الجسور والطرق الرئيسية في العاصمة الأردنية، عمان، مشيرًا إلى أن هناك يومًا قاسيًا قد يكون تاريخيًا ووصفه بـ "اليوم الأحمر القاسي".

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