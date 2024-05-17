انت الأن تتابع خبر فكري قبل ماترميه.. قطعي الفلين وحلي كل مشاكلك بحيلة جبارة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستخدم الفلين، وهو من المواد القديمة التي تعرف البشرية استخدامها منذ ما قبل الميلاد، في مختلف الأغراض نظرًا لخصائصه المميزة. تتمثل هذه المادة في قوامها الشبيه بالإسفنج، مصدرها النباتي، وتتميز بخفة وزنها وقدرتها العالية على التحمل ضد الضغط العالي. تُستخدم كعازل فعّال ضد الماء، الصوت، الحرارة والكهرباء، حيث أنها لا تمتص الماء بسهولة. كما كان يُصنع من الفلين الصنادل في العصور القديمة ويستخدم لتعويم شبكات الصيد نظرًا لخفته وقدرته على الطفو.

تُستخرج مادة الفلين من شجر بلوط الفلين الذي ينمو ليبلغ عمره نحو 400 عام ويحتاج إلى مرور 20 عامًا حتى يمكن تقشير لحائه بفعالية. يصل طول الشجرة خلال فترة نموها إلى 15 مترًا وتنتمي إلى فصيلة الأشجار دائمة الخضرة.

فيما يخص استخدامات الفلين المتعددة، فهو يلعب دورًا محوريًا في العزل الحراري لأغراض التبريد، حيث يُستخدم لتخزين المواد الغذائية والمعلبات في درجات حرارة منخفضة. كما يُستعمل في عزل الصوت من خلال حشو الأسقف والجدران به. بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم الفلين في صنع عوامات الصيد نظرًا لخفة وزنه وقدرته على الطفو، وكذلك يُستخدم كسدادات للقناني والقوارير لحفظ محتوياتها.

يعود دور الفلين أيضًا في مجال الفن، حيث يمكن أن يتحول إلى صبغة سوداء سائلة تعرف باسم الصبغ الفليني الأسود عند حرق نشارة الفلين، مما يبرز تنوع استخدامات هذه المادة التاريخية والفعالة.