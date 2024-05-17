انت الأن تتابع خبر لنسف الكرش والأرداف بكل سهولة مي كساب تكشف عن عشبة سحرية لتخليصك من الدهون العنيدة وتحقيق فقدان وزن يصل إلى 14 كيلوغرام في ايام.! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - استخدمت الفنانة المصرية مي كساب عشبة الطير، المعروفة بفوائدها في كبح الشهية وفقدان الوزن، للتخلص من الكرش وإنقاص الوزن الزائد في فترة زمنية قصيرة
خلال تصريحاتها لوسائل الإعلام
- أشارت كساب إلى أن هذه العشبة ساعدتها في تحقيق نتائج مذهلة بدون اتباع نظام غذائي قاسٍ. تعرف عشبة الطير بأنها نبات عشبي يتواجد في أوروبا وآسيا ومنتشر في معظم أنحاء العالم، ويحتوي على مركبات نشطة تساهم في حرق الدهون وتقليل الشهية، ومنها "ألفا ليبويك أسيد" الذي يساعد في تفتيت الدهون وتحويلها إلى طاقة.
ولتحقيق الاستفادة المثلى من عشبة الطير
- يُنصح بمزجها مع جذور الأرقطيون، حيث يساعد هذا المزيج في الحفاظ على إزالة الدهون من الجسم. بالإضافة إلى ذلك، قدمت مي كساب نصيحة بأهمية استشارة الطبيب قبل استخدام أي علاج عشبي لفقدان الوزن.
- في سياق آخر، تشارك مي كساب في الموسم الرمضاني القادم من خلال مسلسل "العتاولة"، والذي يضم نخبة من النجوم مثل أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة. العمل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف هشام هلال.