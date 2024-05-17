انت الأن تتابع خبر لنسف الكرش والأرداف بكل سهولة مي كساب تكشف عن عشبة سحرية لتخليصك من الدهون العنيدة وتحقيق فقدان وزن يصل إلى 14 كيلوغرام في ايام.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استخدمت الفنانة المصرية مي كساب عشبة الطير، المعروفة بفوائدها في كبح الشهية وفقدان الوزن، للتخلص من الكرش وإنقاص الوزن الزائد في فترة زمنية قصيرة

خلال تصريحاتها لوسائل الإعلام

أشارت كساب إلى أن هذه العشبة ساعدتها في تحقيق نتائج مذهلة بدون اتباع نظام غذائي قاسٍ. تعرف عشبة الطير بأنها نبات عشبي يتواجد في أوروبا وآسيا ومنتشر في معظم أنحاء العالم، ويحتوي على مركبات نشطة تساهم في حرق الدهون وتقليل الشهية، ومنها "ألفا ليبويك أسيد" الذي يساعد في تفتيت الدهون وتحويلها إلى طاقة.

ولتحقيق الاستفادة المثلى من عشبة الطير