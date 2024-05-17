انت الأن تتابع خبر بسكويت الـ10 دقائق فقط.. حضري وجبة خفيفة بمكون اليانسون والكل هيحبوها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحضير بسكويت اليانسون في المنزل يمثل طريقة فعالة وغير مكلفة للحصول على وجبة خفيفة ذات رائحة عطرة ومذاق لذيذ يناسب جميع الأعمار، حيث يمكن إعداده خلال 10 دقائق فقط.بالإشارة إلى المكونات اللازمة لإعداد هذه الوجبة،

تشمل:

- كوب وربع من الدقيق المخصص للبسكويت

- نصف ملعقة صغيرة من بيكنج بودر

- ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام

- ملعقة صغيرة من بذور الينسون المطحونة

- نصف كوب من الزبدة الطرية

- نصف كوب سكر أبيض

- بيضة واحدة متوسطة الحجم

- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

طريقة التحضير

تبدأ بتسخين الفرن مسبقاً إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية وتبطين صينية للخبز بورق الزبدة لمنع الالتصاق. يتم خلط المكونات الجافة معًا (الدقيق، البيكنج بودر، الملح، وبذور الينسون) ثم في وعاء آخر يتم خفق السكر والزبدة حتى يصبح خليط متجانس ومنفوخ. بعد ذلك، يضاف البيض والفانيليا ويستمر الخفق قبل إدخال الدقيق والمكونات الجافة بالتدريج حتى تشكيل عجينة متماسكة.

يتم تشكيل العجينة إلى قطع صغيرة وتوضع على صينية الخبز ويتم الضغط عليها قليلاً لإضفاء نقش جمالي عليها. يخبز البسكويت في الفرن حتى يصبح ذهبي اللون تقريبًا لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

في الختام