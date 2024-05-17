عشبة برخص التراب جبار المفعول تقوم بتنظيف الشرايين من الدهون المتراكمة.. تعرف عليها.!

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رياض - احمد صلاح - سلط الضوء على أهمية صيانة الشرايين لتجنب انسدادها، الذي قد يعرض الأفراد لمخاطر صحية جسيمة كأمراض القلب والسكتات الدماغية

. تتنوع الغذاءات المساعدة في هذا الباب ومن بينها:

الثوم، الهيلون، الرمان، سمك السلمون، الأفوكادو، والكركم.

تبدأ الشرايين

وهي مجموعة من الأوعية الدموية التي توزع الدم الغني بالأكسجين في الجسم، بتحقيق أفضل أداء لها عندما تكون خالية من أي تراكمات أو الويحات. ترتفع فرصة تكون هذه التراكمات بزيادة مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، مما قد يؤدي إلى تصلب الشرايين.

وفقاً لبحوث عدة