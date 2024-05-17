انت الأن تتابع خبر عشبة برخص التراب جبار المفعول تقوم بتنظيف الشرايين من الدهون المتراكمة.. تعرف عليها.! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سلط الضوء على أهمية صيانة الشرايين لتجنب انسدادها، الذي قد يعرض الأفراد لمخاطر صحية جسيمة كأمراض القلب والسكتات الدماغية
. تتنوع الغذاءات المساعدة في هذا الباب ومن بينها:
- الثوم، الهيلون، الرمان، سمك السلمون، الأفوكادو، والكركم.
تبدأ الشرايين
- وهي مجموعة من الأوعية الدموية التي توزع الدم الغني بالأكسجين في الجسم، بتحقيق أفضل أداء لها عندما تكون خالية من أي تراكمات أو الويحات. ترتفع فرصة تكون هذه التراكمات بزيادة مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، مما قد يؤدي إلى تصلب الشرايين.
وفقاً لبحوث عدة
- يعتبر الثوم من الأغذية الفعالة في حماية الشرايين وتحفيز صحتها، حيث يعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار. وبجانب الثوم، يبرز الهيلون كغذاء مفيد في الحد من ضغط الدم ومنع تكون الجلطات، بينما يعزز الرمان من صحة الشرايين عبر مستوياته العالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز تدفق الدم.
- كذلك، يُعد سمك السلمون مصدراً مهماً للأحماض الدهنية أوميجا 3، التي تساهم بشكل كبير في الحد من الالتهابات وتحسين مستويات الكوليسترول الجيد. الأفوكادو والكركم أيضاً يحملان خصائص ممتازة لصحة الشرايين؛ الأفوكادو يُحفز مستويات الكوليسترول الجيد، في حين أن الكركم يقلل الالتهاب المؤدي لتصلب الشرايين.
- من المهم استشارة الطبيب قبل تغيير النظام الغذائي أو إدراج أي من المكملات الغذائية، خاصةً في حال وجود حالات مرضية موجودة مسبقاً أو استخدام أدوية محددة قد تتفاعل مع هذه الأطعمة.