نبتة منسيه جبلية.. تعيد احياء تليف الكبد وتعالج السعال والزكام بسرعة البرق!

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رياض - احمد صلاح - تستخدم عشبة العرعر، المعروفة علميًا باسم Juniperus communis L، في العلاجات التقليدية وتتميز بخصائصها العلاجية المتعددة. تنمو هذه الشجرة دائمة الخضرة في المناطق المعتدلة بشمال أوروبا، آسيا، وأمريكا الشمالية. يستخدم كل من توتها وأوراق الشجرة في الطب الشعبي لمحتلف الأغراض الصحية.

عشبة العرعر

مليئة بالمركبات النباتية والعناصر الغذائية التي تساهم في تعزيز الصحة العامة، لكن الأطباء ينصحون باستشارتهم قبل استعمالها طبياً. من بين فوائدها البارزة، تعمل على زيادة معدل إخراج البول مما يساعد في إفراز السموم وتخفيف ضغط الدم، ما يؤدي إلى تحسين وظائف الجهاز البولي.

إضافة إلى ذلك

تتمتع عشبة العرعر بخصائص مضادة للالتهاب، تساعد في تقليل الورم والألم، كما أن بها خصائص مطهرة ومضادة للميكروبات. تشمل الفوائد الأخرى لعشبة العرعر تقليل الأضرار التي تسببها الجذور الحرة بفضل خواصها المضادة للأكسدة، الحماية العصبية، وتحسين صحة الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى قدرتها المضادة للسرطان.

يحتوي توت العرعر على تركيبة غنية بالزيوت العطرية