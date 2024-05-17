انت الأن تتابع خبر أنا احذركم اقترب يوم الوداع وسيكون مرعب للغاية. الفلكية ليلى عبد اللطيف تكشف وهي تبكي ماسيحدث للبشرية في الأيام القادمة..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت المتنبئة ليلى عبد اللطيف مؤخرًا عن توقعاتها المثيرة للقلق، مشيرة إلى اقتراب "نهاية مأساوية" و"يوم وداع حزين"، وهو ما تسبب في حالة من الصدمة بين الجماهير. وفي إشارة إلى الأحداث المستقبلية، حثت عبد اللطيف العرب على اتخاذ الحيطة والاستعداد لمواجهة التحديات المقبلة.

وأوضحت

أن بداية الكارثة ستكون بضطرابات سياسية في دول عدة مثل فرنسا والولايات المتحدة، محذرة من امتداد هذه الاضطرابات إلى الدول العربية مع احتمال وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة. كما لفتت عبد اللطيف النظر إلى احتمال تعرض المنطقة لكوارث طبيعية مثل زلازل وفيضانات وجفاف، بالإضافة إلى ظهور أمراض جديدة أو متحورة، وظهرت متأثرة بالخوف الشديد خلال تصريحاتها.

في سياق متصل،