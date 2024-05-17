انت الأن تتابع خبر قاوم حر الصيف بعصير فريش منعش.. حضيري عصير البرتقال بالجزر بخطوات بسيطة و بفوائد جبارة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعتبر عصير البرتقال بالجزر مشروبًا مثاليًا للترطيب والانتعاش، خاصة خلال الأجواء الحارة في فصل الصيف، حيث يوفر هذا المزيج فوائد صحية متعددة تعزز التركيز وتمنح الجسم طاقة وحيوية. يحتوي الجزر على خصائص مفيدة للنظر، والجلد، وجهاز المناعة، مما يجعل هذا العصير خيارًا رائعًا لمن يبحث عن تناول مشروب غني بالعناصر الغذائية.

تحضير عصير البرتقال بالجزر، ستحتاج إلى العناصر التالية:

- أربع ثمرات من البرتقال متوسطة الحجم.

- أربع ثمرات من الجزر أيضًا متوسطة الحجم.

- سكر أو عسل النحل، حسب الذوق.

- ماء (حسب الرغبة).

- مكعبات ثلج (اختيارية).

- أوراق نعناع للزينة (اختيارية).

أما خطوات التحضير فهي كالتالي:

1. يُغسل الجزر جيداً ويُقطع إلى قطع صغيرة.

2. يوضع قدر به ماء على النار، وعند الغليان يُضاف الجزر.

3. يُترك الجزر حتى ينضج.

4. بعد السلق، يُرفع الجزر من النار ويُصفى جيداً ثم يُترك ليبرد.

5. في غضون ذلك، يتم تقشير البرتقال وعصره.

6. يُوضع الجزر المسلوق وعصير البرتقال في خلاط كهربائي ويُخلط جيدًا حتى الحصول على مزيج متجانس.

7. يُمكن إضافة السكر أو العسل حسب الرغبة وضبط كثافة العصير بإضافة الماء.

8. يُصب العصير في أكواب التقديم، ويُمكن إضافة أوراق النعناع ومكعبات الثلج قبل التقديم.

يُعد تناول عصير البرتقال بالجزر وسيلة مثالية لتنشيط الجسم والاستمتاع بمشروب صحي ومنعش في آن واحد.