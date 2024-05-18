انت الأن تتابع خبر اختراع بمليون جنيه.. حطي ليمونة علي الحليب وشوفي المفاجاة هتبهرك هتوفرلك فلوس كتير!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم عصير الليمون بالحليب فوائد متعددة مثل تعزيز المناعة والمساعدة في إنقاص الوزن، إضافة إلى غناه بالكالسيوم بفضل مكونه الأساسي، الحليب. يتميز هذا المشروب بطعمه الشهي ورغوته الكثيفة،

ويمكن تحضيره بطريقة بسيطة يستعرضها الوصف التالي.

لإعداد عصير الليمون بالحليب،

تحتاج إلى:

- ثلاث معالق كبيرة من الحليب.

- كوب من الماء المثلج.

- ليمونتين.

- خمس ملاعق صغيرة من السكر.

الخطوات

1. استخدم خلاطًا كهربائيًا لمزج الماء والحليب والسكر والليمون.

2. اخلط المكونات لمدة عشر دقائق حتى تتجانس تمامًا.

3. صب العصير وقدمه فورًا للاستمتاع بمذاق مماثل لما يُقدم في الكافيهات والمطاعم.

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