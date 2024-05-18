انت الأن تتابع خبر معاكي كوب حليب حتعملي فطائر الكب كيك السائلة الهشة كالقطن وفي البيت وبمقادير مضبوطة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدم لكم وسائل الإعلام المختلفة طريقة تحضير فطائر الكب كيك الهشة والخفيفة، التي تعد خياراً مثالياً للحفلات والمناسبات الخاصة أو كوجبة خفيفة سريعة للأطفال، خاصة عند تقديمها مع كوب من الحليب. هذه الفطائر، التي يعشقها الكبار والصغار على حد سواء، تتميز بمذاقها الرائع وقوامها الناعم كالقطن.

لإعداد هذه الفطائر في المنزل بكل سهولة وبمقادير دقيقة واقتصادية

ستحتاج إلى المكونات التالية:

كوب واحد من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الاستخدامات، نصف كوب من السكر الناعم، ربع كوب من الزبدة في درجة حرارة الغرفة، نصف كوب من الحليب السائل، بيضتان كبيرتان، ملعقة صغيرة من البيكينج باودر، ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا، ورشة ملح.

وبالنسبة لطريقة التحضير

تبدأ بخفق الزبدة مع السكر في طبق كبير حتى يصبح الخليط فاتح اللون. ثم يُضاف البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق بعد كل إضافة، ولا تنسى إضافة الفانيلا. من جانب آخر، يُمزج الدقيق مع البيكينج باودر والملح في طبق منفصل. يُضاف خليط الدقيق تدريجياً إلى الخليط السائل مع التقليب المستمر قبل إضافة الحليب بالتدريج للحصول على عجينة متجانسة.

قم بتسخين الفرن مسبقًا إلى درجة حرارة 180 مئوية وجهّز قوالب الكب كيك، سواء بورق الخبز الخاص أو بدهنها بقليل من الزبدة. يُسكب العجين في القوالب، مع ملء ثلثي القالب فقط لترك مساحة للكيك لينتفخ. تُخبز الفطائر لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يتحول لونها إلى الذهبي ويخرج العود الخاص بالاختبار نظيفاً عند إدخاله في وسط الكب كيك.

بعد الخبز