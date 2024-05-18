انت الأن تتابع خبر وداعا لضغط الدم.. فاكهة تزرع في مصر تقوي العظام وتنظف الكبد من السموم وتعزز صحة الدماغ!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حققت مصر مكانة رائدة في السوق العالمي للفراولة، حيث أصبحت الدولة الأولى عالمياً في إنتاجها، والثانية في تصديرها مجمدة، بحجم صادرات يصل إلى نحو ١١٠ آلاف طن سنويًا إلى العديد من الأسواق حول العالم. وأشار استشاري التغذية العلاجية حازم علي إلى العديد من الفوائد الصحية للفراولة، منها كونها غنية بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C والفوليك، بالإضافة إلى الألياف والبوتاسيوم، وقدرتها على تعزيز صحة القلب، وتحسين وظائف الكبد وتنظيفها من السموم.

الفراولة

أيضًا تلعب دوراً بارزاً في تحسين الصحة العظمية عبر محتواها الغني بالكالسيوم، وترفع من قوة جهاز المناعة بفضل فيتامين C، كما تسهم في تحسين صحة الجلد والعيون والجهاز الهضمي،

وتعزز من صحة الدماغ