اعجاز رباني بعشبة مهملة متوفرة بكل بيت. تنظف القولون من البراز المتحجر بثواني وتعالج سؤ الهضم ونتقص الوزن بشكل اذهل الاطباء.. تعرف عليها الآن

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رياض - احمد صلاح - تساهم عشبة السنا في تحسين العملية الهضمية، حيث تعمل هذه النباتات الصينية الأصل على تليين البراز بفعالية عالية.

يتحقق ذلك

من خلال مساعدة الأمعاء الغليظة على امتصاص المزيد من الماء، مما يكثف البراز ويجعل حركة الأمعاء أكثر سلاسة وسرعة. تاريخيًا، تعد عشبة السنا من أقدم الأعشاب المستخدمة في الطب الصيني التقليدي، حيث استخدمت لآلاف السنين لخصائصها الملينة الطبيعية واحتوائها على مركبات الجليكوسيدات التي تلعب دورًا كبيرًا في معالجة الإمساك.

وبالإضافة إلى ذلك

تشير الدراسات إلى أن عشبة السنا فعّالة في التخلص من الفضلات بسرعة تتراوح بين 6 إلى 12 ساعة بعد تناول الوجبات. فهي تزيد من تقلصات الأمعاء وتفاعلاتها، مما يسرع من حركة البراز في القولون. كما تستخدم أوراق السنا في الطب التقليدي لتخليص الأمعاء الغليظة من الحرارة المتراكمة والمواد الغذائية المتكتلة، ونظرًا لهذه الخصائص، تعد عشبة السنا مطهرًا طبيعيًا مثاليًا قبل إجراء الفحوصات والعمليات الجراحية للقولون.

أما في معالجة عسر الهضم