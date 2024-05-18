انت الأن تتابع خبر وداعاً للخرف والزهايمر استعادة حياة الذاكرة وانتعاش الدماغ بتمرين بسيط!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعزز تمارين التدريب المعرفي المنظم ذاكرتك خلال مراحل البلوغ، وفقاً لتقارير خبراء النفس. توصي البروفيسورة إيرينا روشينا، المتخصصة في علم النفس العصبي، بتخصيص 20-30 دقيقة يوميًا لتمارين تحفيز الذاكرة. ومن بين التقنيات الموصى بها، تبرز تقنية فيبوناتشي حيث يجمع الأفراد الأرقام التسلسلية، في حين تقترح تقنية فيثاغورس استرجاع الأحداث اليومية تفصيليًا كل مساء.

بالإضافة إلى ذلك

تشير الدراسات إلى أن الألعاب الذهنية مثل الكلمات المتقاطعة والاحتساب الذهني تعد أدوات فعالة لتعزيز الذاكرة. كما ينصح الخبراء بممارسة الأنشطة التي تتطلب استرجاع تفاصيل من الحياة الشخصية، ما يساهم في تقوية القدرات الإدراكية.

علاوة على ذلك

أكدت البروفيسورة روشينا على أهمية الاهتمام بالصحة العامة في تحسين الذاكرة. تشمل التوصيات ممارسة الرياضة اليومية واعتماد نظام غذائي متوازن والحرص على النوم الكافي لتحقيق الأداء الأمثل للذاكرة.

كما أوضحت أن البدء بتدريب الذاكرة في مرحلة الطفولة يعزز قدرات التذكر فيما بعد. وتشجع القراءة وإعادة السرد وكتابة اليد وتعلم اللغات كأدوات فعّالة لتنمية المهارات الإدراكية لدى الأطفال.

وأخيرًا