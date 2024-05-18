انت الأن تتابع خبر الذ طريقة لعمل كيكة التمر بالقرفه غنية بالطعم الرائع وضيوفك مش هيشبعوا منها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعد كيكة التمر بالقرفة وجبة حلوى شهيرة، يمكن تحضيرها بكل يسر وسهولة داخل المطابخ المنزلية، حيث تتسم بمذاقها الفريد الذي يجمع بين نكهات التمر والقرفة الغنية. هذا النوع من الكيك لا يتطلب الكثير من المكونات أو الخطوات المعقدة لإعداده، مما يجعله خياراً مثالياً لتحضيره للضيوف كوجبة لذيذة لا يمكن مقاومتها.

وتتألف مكونات كيكة التمر بالقرفة من:

كوب سكر، رشة ملح، كوب تمر مقطع، كوبان من الدقيق متعدد الاستخدامات، بيضتين، ملعقة صغيرة من القرفة، ملعقة كبيرة من بيكنج بودر، ملعقة كبيرة من الفانيليا، ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا، كوب حليب، ونصف كوب من الزيت.

اشتملت خطوات التحضير