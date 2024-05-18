انت الأن تتابع خبر الذ طريقة لعمل كيكة التمر بالقرفه غنية بالطعم الرائع وضيوفك مش هيشبعوا منها!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تُعد كيكة التمر بالقرفة وجبة حلوى شهيرة، يمكن تحضيرها بكل يسر وسهولة داخل المطابخ المنزلية، حيث تتسم بمذاقها الفريد الذي يجمع بين نكهات التمر والقرفة الغنية. هذا النوع من الكيك لا يتطلب الكثير من المكونات أو الخطوات المعقدة لإعداده، مما يجعله خياراً مثالياً لتحضيره للضيوف كوجبة لذيذة لا يمكن مقاومتها.
وتتألف مكونات كيكة التمر بالقرفة من:
- كوب سكر، رشة ملح، كوب تمر مقطع، كوبان من الدقيق متعدد الاستخدامات، بيضتين، ملعقة صغيرة من القرفة، ملعقة كبيرة من بيكنج بودر، ملعقة كبيرة من الفانيليا، ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا، كوب حليب، ونصف كوب من الزيت.
اشتملت خطوات التحضير
- على تسخين الفرن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ومزج كوبين من الدقيق مع ملعقة كبيرة من البيكنج بودر، ملعقة صغيرة من القرفة، رشة ملح، وربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا في وعاء خلط. تُخفق البيضتان مع ملعقة كبيرة من الفانيليا في الخلاط الكهربائي، ثم يُضاف كوب السكر ويُخفق حتى يذوب تمامًا.
- يُضاف نصف كوب من الزيت وكوب من الحليب إلى الخليط ويُستمر في الخفق حتى التجانس. يُضاف كوب من التمر المقطع ويُخلط جيداً. بعد ذلك، يُصب خليط المكونات السائلة فوق المكونات الجافة ويُمزج حتى يتشكل عجين الكيك. يُدهن قالب الكيك بالزيت ويُرش بالدقيق قبل صب خليط الكيك به، ويُخبز في الفرن لمدة حوالي 45 دقيقة أو حتى ينضج ويأخذ لوناً ذهبياً.
- تُعّدُ كيكة التمر بالقرفة إضافة مميزة لأي تجمع، حيث تمتزج النكهات العذبة للتمر مع لمسات القرفة الدافئة، مما يقدم تجربة طعم غنية ومرضية في كل قطمة.