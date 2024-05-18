لنسف الكرش المتدلدل والأرداف المحرجة بكل سهولة وبخطوة واحدة فقط مع هذه البهار الجبار المتوفر بكل بيت..تعرف عليه لايفوتك.!

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رياض - احمد صلاح - تسلط الدراسات الحديثة الضوء على فعالية الهيل، المعروف أيضاً باسم الحبهان، في التخفيف من دهون البطن، بما يمثل حلًا طبيعيًا يعتمد عليه الكثيرون

وخاصة السيدات

اللواتي يعانين من تراكم الدهون في هذه المنطقة. ينصح خبراء التغذية بإعداد مشروب يتكون من الهيل المطحون ممزوجًا مع حليب قليل الدسم وسكر الدايت، وتناوله مرتين في الأسبوع لوحظ أن له تأثيرات ملحوظة في فقدان الوزن.

وأضاف الخبراء

أن للهيل خصائص تحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب، مما يجعله مفيداً ليس فقط لخفض الوزن، بل يساهم أيضاً في تعزيز الصحة العامة من خلال تحسين الهضم ومكافحة الجراثيم. كما تشير الدراسات المنشورة في مجلات طبية إلى أن الأعشاب والتوابل، مثل الهيل، تُسرّع من عملية فقدان الوزن.

يتضمن النهج الشامل لمواجهة مشكلة الكرش،