انت الأن تتابع خبر اروع تحليه موجودة في المطبخ الكويتي طريقة عمل القطايف العصافيري بالقشطة مع المكونات بالحشوة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تكشف التقارير من المطبخ الكويتي عن تفاصيل تحضير حلوى القطايف العصافيري بحشوة القشطة، وهي واحدة من الحلويات الشهيرة التي يُقبل عليها الكثير. تتميز هذه الوصفة بمكوناتها البسيطة وخطواتها السريعة التي تضمن لكِ تحلية مميزة بأقل التكاليف.

لإعداد هذه الحلوى،

يُطلب منكِ استخدام مكونات أساسية تشمل 2 كوب من الدقيق، 2.5 كوب من الماء، و3 ملاعق كبيرة لكل من الحليب البودرة، السكر، والبيكنج باودر، بالإضافة إلى علبة من القشطة الجاهزة ورشة من الكركم إن رغبت. للشربات، يتطلب الأمر استخدام كوبين من الماء، كوب من السكر، قطرات من عصير الليمون وملعقة صغيرة من الزعفران.

تبدأ عملية التحضير