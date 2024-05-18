انت الأن تتابع خبر اروع تحليه موجودة في المطبخ الكويتي طريقة عمل القطايف العصافيري بالقشطة مع المكونات بالحشوة!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تكشف التقارير من المطبخ الكويتي عن تفاصيل تحضير حلوى القطايف العصافيري بحشوة القشطة، وهي واحدة من الحلويات الشهيرة التي يُقبل عليها الكثير. تتميز هذه الوصفة بمكوناتها البسيطة وخطواتها السريعة التي تضمن لكِ تحلية مميزة بأقل التكاليف.
لإعداد هذه الحلوى،
- يُطلب منكِ استخدام مكونات أساسية تشمل 2 كوب من الدقيق، 2.5 كوب من الماء، و3 ملاعق كبيرة لكل من الحليب البودرة، السكر، والبيكنج باودر، بالإضافة إلى علبة من القشطة الجاهزة ورشة من الكركم إن رغبت. للشربات، يتطلب الأمر استخدام كوبين من الماء، كوب من السكر، قطرات من عصير الليمون وملعقة صغيرة من الزعفران.
تبدأ عملية التحضير
- بخلط الماء والدقيق في وعاء الخلاط، ثم يُضاف اللبن البودرة، السكر، البيكنج بودر ويخلط حتى تتجانس المكونات. بعد ذلك، تُصب العجينة في طاسة غير لاصقة وتُطهى حتى تنضج. يجب أن تُملأ حبات القطايف بالقشطة وهي دافئة وتُزين بالفستق للحصول على نكهة ومظهر جذاب. في الخطوة الأخيرة، يُعد الشربات بغلبغليي المكونات المذكورة ويُصب فوق القطايف قبل التقديم.
- هذه الوصفة لا تُعد فقط طريقة لتحضير حلوى شهية ولكنها أيضًا تُظهر جزءًا من التراث الكويتي، حيث تُعتبر القطايف من الحلويات التقليدية التي تُضفي جواً من البهجة والاحتفال في هذا الشهر الفضيل.