انت الأن تتابع خبر أقوى من الف كريم وصفة جبارة لتبيض اليدين والقدمين وإزالة سواد الشمس والقضاء على حب الشباب والهلات السوداء وتحويد لون الجسم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى العديد من الطرق الطبيعية إلى توفير حلول فعالة لتبييض الجلد، خاصة في مناطق اليدين والقدمين التي غالبًا ما تتعرض للشمس.

تُستخدم خلطات طبيعية

عدة بهدف التخلص من الاسمرار والبقع الداكنة مع المحافظة على نعومة ورطوبة الجلد.

واحدة من الوصفات الفعالة تتضمن استخدام الحليب

حيث يمزج ثلاث ملاعق من الحليب مع ملعقة من نشا الذرة وملعقة من عصير الليمون. يُطبق هذا المزيج على اليدين مرتين أسبوعيًا لمدة لا تقل عن 10 دقائق، مما يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة وتفتيح لون البشرة.

كما تبرز وصفة أخرى تشمل استخدام الطماطم والكربوناتو بالإضافة إلى عصير الليمون وزيت اللوز. هذه الخلطة تستخدم بتواتر ثلاث مرات في الأسبوع لنتائج مثالية.

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