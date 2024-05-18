انت الأن تتابع خبر معجزة ربانية لبذور صغيرة كالسحر تسد الشهية افقدة الملكة رانيا 30 كيلو من وزنها خلال 25 يوم..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتمدت الملكة رانيا العبدالله، طريقة طبيعية لفقدان الوزن سريعًا دون الحاجة إلى اتباع حميات قاسية، حيث كشفت في تصريحات صحفية عن استخدامها عشبة الشمر لهذا الغرض

. وأوضحت الملكة أن الشمر له دور كبير في كبح الشهية، مما ساعدها على التخلص من الوزن الزائد خلال بضعة أسابيع. وأضافت، بالإشارة إلى الخصائص المغذية للشمر، أنه غني بالألياف التي تعزز الشعور بالشبع.

وتابعت الملكة رانيا توضيحها لكيفية تحضير مشروب الشمر، حيث يتم إضافة ملعقة كبيرة من بذور الشمر إلى كوب من الماء المغلي وتغطيته للحفاظ على الزيوت الطيارة

يُترك المشروب ليبرد قليلاً ثم يُشرب على الريق لتعزيز فعاليته في حرق الدهون. كما ذكرت الملكة أيضًا أن ماء الليمون يمكن أن يكون بديلاً فعالاً عند تناوله صباحاً على الريق، وأشارت إلى استخدام الشمر قبل النوم لتحفيز إنتاج الميلاتونين، مما يساعد على النوم الهادئ ويدعم عملية فقدان الوزن خلال الليل.

واختتمت الملكة بالتأكيد على أن هذه الطرق تقدم حلولاً طبيعية وسهلة للأشخاص الراغبين في إنقاص وزنهم دون اللجوء إلى أدوية أو ريجيم قاس.

وأكدت على أهمية استشارة خبير تغذية أو طبيب قبل البدء بأي برنامج للتنحيف، نظرًا لأن فعالية هذه الخيارات قد تختلف من شخص لآخر.