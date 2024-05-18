انت الأن تتابع خبر انا احذركم للمرة الاخيرة سيندم الجميع . ليلى عبد اللطيف تكشف وهي مرعوبة عن توقع خطير ومروع سيضرب هذه الدولة بعد 10 أيام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت العرافة اللبنانية الشهيرة، ليلى عبد اللطيف، أن الأشهر الأولى من عام 2024 ستكون محملة بأحداث مروعة ستقع في العديد من دول العالم بما في ذلك بعض الدول العربية، معبرة عن قلقها نظرًا للخسائر المادية والبشرية المتوقعة

. من خلال قناتها على اليوتيوب

شاركت عبد اللطيف توقعاتها حيث ذكرت أن زلزال بقوة 10 درجات سيصيب دولة ما، دون أن تحدد اسم الدولة، قائلة إن التوابع ستكون مدمرة. كما تنبأت بأن تركيا ستتأثر بفيضانات شديدة ستؤدي إلى إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حالة طوارئ وطنية.

في السياق الأوروبي

توقعت وقوع كوارث طبيعية شديدة في عدة دول خلال العام نفسه. وفي جانب الإنجازات، أشارت إلى أن السعودية قد تحقق نجاحًا رياضيًا كبيرًا، ورشحت شخصية عربية بارزة، ربما ولي العهد السعودي، للفوز بجائزة نوبل للسلام بفضل مبادرة سلام تشمل السودان.

على الصعيد المحلي

تنبأت بإغلاق المدارس في لبنان وأزمات في مطار رفيق الحريري الدولي ستتطلب تدخلاً من محمد الحوت، رئيس شركة طيران الشرق الأوسط، لحلها. تحدثت أيضًا عن عودة العديد من المهاجرين إلى لبنان وبناء شبكة استثمارية. وركزت على الأضلاع الستارية اللبنانية، متوقعة مشاهد بارزة وقاسية بسبب الأمطار والعواصف الشديدة.

في توقعاتها السياسية