انت الأن تتابع خبر فاكهة ارخص منها مافيش مهداة من الباري إذا نقعتها بالحليب تتحول لمعجزة جبارة تحميك من السكري والقولون وتخفض الكولسترول بشكل مذهل.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعزز فاكهة التين البرشومي، سواء كانت طازجة أو مجففة، الصحة بفضل غناها بالعناصر الغذائية الضرورية وهي تُزرع في مناطق مختلفة حول العالم على مدار السنة، بالرغم من كون غرب آسيا موطنها الأصلي

وفقاً للمعلومات

المستقاة من الموقع الطبي الأمريكي "organicfacts"، يُسهم التين البرشومي في تعزيز الصحة من خلال محتواه العالي من الفيتامينات مثل فيتامين A، B1، B2، بالإضافة إلى المعادن كالكالسيوم، الحديد، الفوسفور، المنغنيز، الصوديوم، البوتاسيوم، والكلور.

من بين الفوائد الصحية الكثيرة للتين البرشومي

يبرز دوره في الوقاية من الإمساك بفضل محتواه الغني بالألياف، حيث يحتوي كل ثمرة على 5 جرامات من الألياف التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء والتخلص من الإسهال. كما يساعد على فقدان الوزن على الرغم من أنه يجب الاعتدال في تناوله بسبب محتواه العالي من السعرات الحرارية.

إضافةً إلى ذلك

يُعتبر التين البرشومي مفيدًا في خفض مستويات الكوليسترول بفضل محتواه من البكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان الذي يساعد على إزالة الكوليسترول الزائد من الجهاز الهضمي. تظهر الأبحاث أيضًا أن استهلاك التين يُمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية نظرًا لغناه بالفينول والأحماض الدهنية أوميجا 3 وأوميجا 6.

من المزايا الأخرى للتين البرشومي تأثيره في الوقاية من بعض أنواع السرطان، خاصةً سرطان القولون وسرطان الثدي في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، حيث تساعد الألياف على القضاء على الجذور الحرة المسببة للسرطان وتحافظ على التوازن الهرموني.

لدى مرضى السكري