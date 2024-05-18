انت الأن تتابع خبر ودعاً للشعر الخشن واهلاً بشعر ناعم كالحرير وصفة طبيعية لتحويل الشعر الخشن لشعر املس وناعم بدون استخدام أي مواد كيميائية ضارة.! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يكثف الخبراء من تحذيراتهم حول استعمال كريمات الكيراتين الكيمائية لفرد الشعر، والتي ترتبط بتسببها في مشاكل جدية كحرق بصيلات الشعر والتهابات فروة الرأس.
في هذا السياق
- يُشار إلى وجود بدائل طبيعية تقدم الحل لمشكلة الشعر الخشن المجعد دون التسبب بأضرار جانبية.
- لعلاج هذه المشكلة بأمان، ينصح الخبراء باستخدام مكونات طبيعية يمكن أن تحضر في المنزل كبديل صحي وفعال. تتميز هذه الكريمات الطبيعية بأنها لا تحتوي على مواد كيمائية ضارة مما يحافظ على صحة الشعر وفروة الرأس.
- وأضاف الخبراء أن الخلطات الطبيعية لفرد الشعر يمكن أن تشمل مكونات كالألوة فيرا، زيت جوز الهند، والبيض، والتي تعمل على تنعيم الشعر وتغذيته من الجذور حتى الأطراف. وبالتالي، يُنصح بالتوجه نحو استعمال هذه البدائل الطبيعية التي تقدم نتائج مرضية دون تعريض صحة الشعر للخطر.
- في الختام، يبقى الهدف من هذه النصائح هو لفت الانتباه إلى أهمية اختيار المنتجات الأمنة وتجنب الكيماويات الضارة التي قد تؤدي إلى مشكلات صحية أكبر على المدى الطويل.
- تقدم الصيغ الطبيعية لعلاج الشعر، التي يمكن تحضيرها في المنزل، بديلاً فعالاً للمنتجات التجارية. ومن بين هذه الصيغ، يبرز استخدام نشا الذرة وجل الصبار لتنعيم الشعر وفرد تجاعيده.
- يتكون الخليطالأول من ثلاث ملاعق كبيرة من نشا الذرة، معززة بمزيج من كريم الشعر المفضل، زيت الزيتون، وزيت الخروع بمقادير متساوية. يُخلط النشا أولاً مع الكريم في وعاء مناسب، ثم يُضاف إليه زيتا الزيتون والخروع مع الاستمرار في التقليب حتى يتجانس الخليط. يطبق هذا الكريم على الشعر لمدة نصف ساعة قبل غسله، مما يساعد في تنعيم الشعر وإزالة التشابكات بفعالية.
- أما الوصفة الثانية فتعتمد على جل الصبار كمكون رئيسي، يتم تحضيره بإضافة ربع كوب من زيت الزيتون، زيت الخروع، وقليل من زيت اللوز. يذوب جل الصبار في حمام مائي قبل دمجه مع الزيوت الأخرى لتشكيل خليط ناعم. يُفرد هذا الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة ومن ثم يُشطف بالماء والشامبو، مما يوفر تنعيماً عالياً للشعر الخشن.
- كلتا الوصفتين تقدمان حلولاً طبيعية وآمنة للعناية بالشعر، وتتميزان بفعالية كبيرة في التحكم بجودة وملمس الشعر، فضلاً عن كونهما مناسبتين لمن يبحثن عن بدائل العناية بالشعر دون استخدام مواد كيميائية قاسية.