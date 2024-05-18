ودعاً للشعر الخشن واهلاً بشعر ناعم كالحرير وصفة طبيعية لتحويل الشعر الخشن لشعر املس وناعم بدون استخدام أي مواد كيميائية ضارة.!

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رياض - احمد صلاح - يكثف الخبراء من تحذيراتهم حول استعمال كريمات الكيراتين الكيمائية لفرد الشعر، والتي ترتبط بتسببها في مشاكل جدية كحرق بصيلات الشعر والتهابات فروة الرأس.

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