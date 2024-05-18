انت الأن تتابع خبر الاكلير فن الحلويات.. اصنعيها مثل المحترفين بمكونات قليلة وطعم خرافي ولا الذ منه!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم الاكلير، أحد الحلويات الغربية الشهيرة بسهولة تحضيرها، خطوات طبخ مبسطة تجعله مثاليًا لتنفيذه في المنازل. تتميز هذه الوصفة بأنها تجمع بين الحلا والمخبوزات، وهي موضوع تساؤل لدى العديد من السيدات اللواتي يرغبن في معرفة طريقة التحضير الصحيحة.

حسب مصادر خبراء الطهي

فإن الاكلير لا يتطلب سوى تقنيات بسيطة ومقادير محددة لإتقانه كالمحترفين. يبدأ التحضير بتسخين الفرن إلى درجة حرارة عالية (230 درجة مئوية)، يليه غليان الماء مع إضافة السكر، الزبدة، وقليل من الملح، ثم مزج الدقيق بالخليط بعد الذوبان الكامل للزبدة. يُطهى العجين على النار لمدة لا تزيد عن سبع دقائق، يُترك ليبرد قبل أضافة البيض تدريجيًا وخفقه جيدًا حتى نهاية الكمية.

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