انت الأن تتابع خبر لتخلص من عدم التركيز والنسيان طريقة بسيطة وسحرية لتصبح ذاكرتك أقوى عشر مرات دون الخوف من العمر.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشير خبراء علم النفس والعلوم العصبية إلى أن الاعتماد على تقنيات الاسترخاء والتأمل يساهم بشكل فعال في تعزيز الذكاء وقدرة الأفراد على تذكر المعلومات

وفق ما تظهره الأبحاث

يمكن لاستراحات قصيرة دورها 10 إلى 15 دقيقة وتخفيض الإضاءة بعد جلسات التعلم أن تعزز استرجاع المعلومات بشكل أكبر من التكرار المستمر والجهد الذهني الشديد.

بالإضافة إلى ذلك

توضح الدراسات المعاصرة أن الابتعاد عن الأنشطة المشتتة خلال فترات الاستراحة كاستخدام الجوال أو تصفح الإنترنت يدعم تثبيت المعلومات في الذاكرة بصورة فاعلة. كما تعد فترات الاسترخاء مفيدة ليس فقط في تحسين الذكاء بل أيضًا في التخفيف من مشكلات فقدان الذاكرة وبعض أنواع الخرف، مما يفتح آفاقًا جديدة لاستغلال القدرات الكاملة للدماغ.

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