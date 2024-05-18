انت الأن تتابع خبر اللي جاي لايبشر بالخير.. ليلى عبد اللطيف تربك الجمهور بتوقعاتها الجريئة للجزء الاخر من 2024!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت ليلى عبد اللطيف، الفلكية الشهيرة، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، عن سلسلة من التوقعات الاستثنائية للمستقبل، مشيرة إلى أن السعودية تحت إدارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ستكون نقطة محورية للأنظار والانفتاح على العالم. أوضحت أن هذه التحولات قد بدأت بالظهور بالفعل، نظرًا للشخصية القيادية للأمير وتأثيره البارز في نقل السعودية إلى آفاق جديدة من الانجازات في وقت قصير.

وأضافت عبد اللطيف أن العهد الجديد يشهد تمهيد الطريق نحو تعزيز العلاقات العربية، من خلال إرساء دعائم تحالف عربي جديد يتحد فيه العرب ضد الثورات والنزاعات. بالإشارة إلى الدور المحوري الذي ستلعبه السعودية بالتعاون مع دول مثل مصر وتركيا لرأب الصدع في العالم العربي والإسلامي، تسلط الضوء على أهمية التحركات الدبلوماسية الودية المتوقعة.

في السياق الأوروبي

أشارت إلى تصاعد التوترات هناك، متوقعة ازدياد المشاكل والمعاناة في أوروبا، والتي قد تشهد تفاقمًا في الحروب وزيادة في نسب الهجرة، مما يهدد الوضع الاقتصادي بالإفلاس والركود. كما تنبأت بأن الحرب الروسية الأوكرانية قد لا تجد نهايتها قريبًا، ما يدفع الأزمة نحو توسع أكبر قد يشمل أوروبا.

أما بالنسبة لمصر، فتوقعت أن يكون للرئيس السيسي دور كبير في تعزيز مكانة مصر في العالم العربي من خلال تفاعلات دبلوماسية مثمرة، وأكدت أن الجرائم الوحشية ستواجه بقانون صارم يُسهم في تقليل معدلاتها. كما تنبأت بأن مصر ستشهد حدثًا كبيرًا سيبهر العالم.

لم تقتصر توقعات عبد اللطيف على الأحداث السياسية والاقتصادية فحسب